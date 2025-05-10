أوكرانيا والمجر تتبادلان طرد دبلوماسيين في خلاف بشأن قضية تجسس

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قالت أوكرانيا والمجر، الجمعة، إن كلًا منهما طردت دبلوماسيين اثنين بعد أن اتهم كل جانب الآخر بالتورط في أعمال تجسس.

وأعلن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، في منشور على موقع إكس عن هذا الإجراء بعد أن أعلن جهاز الأمن الأوكراني أنه كشف عن شبكة تجسس تديرها الدولة المجرية للحصول على معلومات مخابراتية حول دفاعات أوكرانيا، وفق وكالة رويترز.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، إنَّ أمر الطرد الذي أصدرته بودابست جاء ردا على ما أسماه "الدعاية" الأوكرانية.

وكتب سيبيها على موقع إكس: «يجب على دبلوماسيين مجريين مغادرة بلادنا خلال 48 ساعة. استدعينا السفير المجري لدى وزارة الخارجية الأوكرانية وسلمناه المذكرة اللازمة».

وأضاف: «إننا نتصرف ردا على تصرفات المجر، استنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثل ومصالحنا الوطنية».

وذكر جهاز الأمن الأوكراني، في بيان، أنه اعتقل شخصين يُشتبه أنهما عميلان للمخابرات العسكرية المجرية.

وأوضح أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ أوكرانيا التي يتم فيها اكتشاف شبكة تجسس مجرية تعمل ضد مصالح كييف.

والمجر عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وهما التكتلان اللذان تتعاون معهما أوكرانيا بصورة وثيقة في حربها مع روسيا.

ومع ذلك، كثيرا ما شاب التوتر العلاقات بين البلدين. ويبدي رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان تشككا إزاء المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا.

ويحافظ أوربان على علاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مما يجعله على خلاف مع معظم زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرين الذين يسعون إلى عزل الرئيس الروسي منذ بدء الحرب في 2022.

وأفاد جهاز الأمن الأوكراني بأن المشتبه بهما عنصران سابقان بالجيش الأوكراني. وأضاف أن عميلا في المخابرات العسكرية المجرية جندهما، وقدم لهما مبلغا ماليا ومعدات خاصة للاتصالات السرية.

وذكر أن مهمتهما كانت نقل تفاصيل إلى العميل الذي جندهم حول بطاريات الدفاع الجوي وغيرها من القدرات العسكرية في منطقة ترانسكارباثيا في جنوب أوكرانيا والمتاخمة للمجر.

ويعيش في أوكرانيا نحو 150 ألف شخص من ذوي الأصول المجرية، يتركز معظمهم في منطقة ترانسكارباثيا. ونشبت خلافات بين حكومة أوربان وكييف حول حقوقهم المتعلقة باللغة.

واتهم سيارتو أوكرانيا كثيرا باستخدام دعاية معادية للمجر تبين عدم صحتها.

وقال "لذلك... أود أن أطلب من الجميع أن يتوخوا الحذر تجاه جميع التقارير التي تظهر في الدعاية الأوكرانية".

وأضاف "إذا وصلتنا أي تفاصيل أو معلومات رسمية، فسيكون بإمكاننا التعامل مع هذا الأمر. وحتى ذلك الحين، يجب أن أعتبر هذا دعاية ينبغي التعامل معها بحذر".