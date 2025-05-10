شعبة الأجهزة الكهربائية: الأسعار مستقرة ولم نشهد زيادة هذا العام

قال المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية باتحاد الصناعات، إن مصر أصبحت خلال الفترة الأخيرة مهيأة لتتحول إلى مركز إقليمي لصناعة الأجهزة الكهربائية والمنزلية.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «كلمة حرة» عبر شاشة «الشمس»، إن هناك بعض الدول الرائدة التي خرجت من الصناعة، مشيرا إلى أن ذلك يجعل مصر البديل المثالي بفضل موقعها الجغرافي المتميز وتوقيعها العديد من اتفاقيات السوق المشتركة.

وتابع: «البنية التحتية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة شجعت شركات وماركات عالمية كنا فقط نسمع عنها فقط؛ ولكنها أصبحت الآن موجودة في مصر وتنتج».

وأشار إلى أن صناعة الأدوات المنزلية مثلها مثل كل الصناعات، تأثرت بالظروف الاقتصادية؛ لكنها استطاعت تمتص جزءا منها في الأسعار.

وأوضح أن الأسعار لم تعد ترتفع بالوتيرة السابقة؛ بدأنا نمتص زيادات الأسعار، ولا توجد هذا العام زيادة في الأسعار عن العام الماضي.

ورأى أن عدم زيادة الأسعار هذا العام تعد نقطة إيجابية؛ تحققت نتيجة توطين الصناعة الذي خفض بعض التكاليف، بالإضافة إلى ثبات سعر الدولار.

وأكد أن البنوك باتت توفر الدولار لاستيراد المواد الخام، مشيرا أن كل العوامل السابقة مجتمعة؛ ساعدت على الاستقرار في صناعة الأجهزة المنزلية بمصر في الوقت الحالي.

واعتبر أن الحرب الاقتصادية الدائرة اليوم بين الولايات المتحدة والصين فرصة قوية جدًا، للصناعة المصرية لتأخذ دور دول أخرى وتبدأ في التصدير للخارج.