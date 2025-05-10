وزير الخارجية الأمريكي: نشيد بالحكمة التي تحلى بها رئيسا الوزراء مودي وشريف باختيارهما مسار السلام

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه تواصل هو ونائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس على مدى الساعات الثماني والأربعين الأخيرة مع مسؤولين كبار من الهند وباكستان، بما فيهم رئيسي الوزراء نارندرا مودي وشهباز شريف، ووزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، ورئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير، ومستشاري الأمن القومي من البلدين أجيت دوفال وعاصم مالك.

وأضاف روبيو "يسعدني أن أعلن عن موافقة الحكومتين الهندية والباكستانية على وقف إطلاق النار بشكل فوري والبدء بمحادثات بشأن مجموعة واسعة من القضايا في موقع محايد"، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت.

وتابع بالقول "نشيد بالحكمة والحذر والحنكة السياسية التي تحلى بها رئيسا الوزراء مودي وشريف باختيارهما مسار السلام".

وتوصلت الهند وباكستان لاتفاق وقف إطلاق النار، عقب محادثات جرت بوساطة أمريكية، لإنهاء الصراع بين البلدين، وفقا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال اليوم إن الدولتين اتفقتا على وقف إطلاق النار، بعد محادثات توسطت فيها واشنطن.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من الأعمال العدائية بين الدولتين النوويتين، حيث تبادلتا القصف الصاروخي والهجمات بالمسيرات، والقصف المدفعي، في أشد مواجهة بينهما خلال عقود.

وجاءت المواجهات بين البلدين عقب هجوم دموي الشهر الماضي في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه.

وألقت الهند باللوم على باكستان في الهجوم الذي أودى بحياة حوالي 26 شخصا.





