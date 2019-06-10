«خطة البرلمان» توافق على زيادة موازنة مجلس النواب إلى مليار و551 مليون جنيه

أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس؛ برئاسة النائب حسين عيسى موافقتها علي موازنة مجلس النواب بالعام المالي الجديد 2019-2020 بمبلغ مليار و551 مليون جنيه، مقابل مليار و400 مليون جنبه في العام المالي الجاري 2018-2019.

من جهة أخرى، أشاد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتصريحات وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ، قائلا إن هيئة الأوقاف المصرية حققت أعلى نسبة تحصيل شهري في تاريخها، حيث بلغت جملة الإيرادات خلال مايو الماضي حوالي 230 مليون جنيه بنسبة 200% من الربط الفعلي.

وقال عمر فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الأوقاف المصرية استمدت قوتها من الدعم الكبير الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارة الاوقاف وإصدار تكليفات واضحة وحاسمة من جمعة بالحفاظ على مال الوقف وتنميته واستغلاله أفضل استغلال فى مختلف النواحى الاجتماعية لمساعدة الأسر الأكثر فقرا ودعم مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

وأكد أن جمعة نجح بكل كفاءة واقتدار فى هذا الملف لدرجة ان وزارة الاوقاف اصبحت واحدة من اهم الوزارات والمؤسسات داخل الدولة التى تعتمد اعتمادا كبيرا على مواردها الذاتية وتعظيمها وهذا يخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة.

وقال إن لجنة الخطة والموازنة دائما تدعو العديد من الوزارات الأخرى، إلى أن تسير على نهج وزارة الأوقاف لتعظيم مواردها الذاتية وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة، مشيدا بسعى هيئة الأوقاف لتعظيم عائدات الوقف، وصرفها في مصارفها الشرعية، وفق شروط الواقفين.