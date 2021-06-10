الاتصالات: نستهدف أن يكون الرقم القومي للعقار الأداة الوحيدة للتعامل مع كل الجهات الحكومية

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة انتهجت نهجًا حميدًا بالتعاون مع لجنة اتصالات النواب قبل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، وهو استضافة كل أطياف المجتمع المعلوماتي في حوار حول التشريع نفسه أو اللائحة التنفيذية.

وأضاف طلعت، خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن القانون يحمي خصوصية المواطن وبياناته، ويشجع الدول الأخرى على إقامة مراكز بيانات في مصر، واستضافة بيانات مواطنين من دول أخرى تكون تحت حماية القانون ومضمون خصوصيتها.

وبالنسبة للرقم القومي للعقار، أوضح أنه جزء من منظومة أعم وهي حوكمة تراخيص إصدار تراخيص الهدم والبناء، مشيرًا إلى تضافر 9 وزارات لميكنة المنظومة.

وذكر وزير الاتصالات أن الرقم القومي للعقار يزيل أي لبس أو تكرار في العناوين، مضيفًا أن الوزارة تستهدف أن يكون الرقم الأداة الوحيدة للتعامل مع كل الجهات الحكومية.

ولفت إلى بدء تطبيق المنظومة في بورسعيد، معلنًا عن طبع الرقم القومي للعقار على إيصال الكهرباء، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال النصف الثاني من هذا العام.