توجه خالد العيسيلي، وزير الاقتصاد الفلسطيني، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، على جهوده مصر في وقف العدوان على فلسطين، مثمنًا الجهود المبذولة لإعادة إعمار غزة ورفع أثار الدمار.

وقال خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom» لبرنامج «مساءdmc » الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الأربعاء، إن إزالة أثار الدمار والعداون ستأخذ وقتًا طويلا قبل بدء عملية الإعمار، مشيرًا إلى تشكيل الحكومة الفلسطينة لفريق لإعادة إعمار القطاع، وحصر الأضرار التي لحقت به.

وأضاف أنه لأول مرة يتم قصف المنطقة الصناعية بقطاع غزة، ما أدى إلى تدمير 15 مصنعًا وتلف البضائع الموجودة بها، إضافة إلى أنه تدمير شبكة الكهرباء والطاقة الشمسية بالمنطقة، والتي كان قد تم افتتاحها قبل 3 أشهر فقط.

وأشار إلى قصف 17 مصنعًا أخرين بالمنطقة المجاورة للمنطقة الصناعية، ما تسبب في خسائر كبيرة، مضيفًا أنه لا يمكن حصر المبالغ التي تقدمت بها الدول لدعم مبادرة الرئيس السيسي لإعادة الإعمار حاليًا.

وذكر أن رئيس الوزراء عقد جولة في الدول الخليجية لجمع تبرعات لإعادة إعمار غزة، والتي حققت نجاحًا جيدًا، لافتًا إلى أن عدة مؤسسات دولية تعمل على تأمين الأموال لإعادة الإعمار، فضلًا عن التبرعات التي تتم في الداخل الفلسطيني.

وأوضح أن قطاع غزة بحاجة إلى كل شيء كالمواد الغذائية والكهرباء والغاز، ذاكرًا أنه يوجد في منطقة الخليل مايقرب من 30 شاحنة محملة بمواد غذائية وإغاثية، بحاجة إلى إذن من الجانب الإسرائيلي لتصل إلى غزة عن طريق الهلال الأحمر، ولا تسمح بذلك حتى الآن.

