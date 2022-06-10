تبدأ مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى باربرا ليف، زيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية، في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري؛ للتشاور مع الشركاء الإسرائيليين والفلسطينيين حول مجموعة من الأولويات.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن تبحث الدبلوماسية الأمريكية خلال زيارتها تعميق التعاون الأمريكي الثنائي مع كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية، والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، والدعم الأمريكي لحل الدولتين، وردع أنشطة إيران الإقليمية العدوانية، ودعم اندماج إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط الأوسع.

وتلتقي ليف أيضا، بحسب البيان، ممثلين عن المجتمع المدني الإسرائيلي والفلسطيني.

يرافق مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكي، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو، ومديرة مجلس الأمن القومي للشئون الإسرائيلية والفلسطينية سينثيا كوك.