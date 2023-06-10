حبس متهمة بحيازة هيروين في الإسكندرية

قررت نيابة باب شرقي في الإسكندرية، اليوم السبت، حبس سيدة، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بحيازة كمية من الهيروين، بقصد الاتجار.

وطلبت النيابة تحريات مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة منها إلى المعمل الكيماوي؛ لفحصها وبيان طبيعتها.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا بورود معلومات سرية، حول قيام سيدة، محل إقامتها نطاق دائرة قسم شرطة باب شرقي، بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الهيروين، وذلك على نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، تم عمل كمين للمتهمة، حيث ألقي القبض عليها حال تواجدها في نطاق دائرة قسم شرطة باب شرقي، وبتفتيشها عثر بحوزتها على المخدرات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وباقتياد المتهمة إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتها أقرت بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتها كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائها.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.