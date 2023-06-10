تقارير: راموس يعوض حجازي في الاتحاد

تسعى إدارة فريق الاتحاد السعودي، للتعاقد مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس، لاعب باريس سان جيرمان السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تعويض إصابة قائد الفريق أحمد حجازي، الذي تعرض للإصابة بالرباط الصليبي.

وأشارت بعض التقارير الصحفية السعودية إلى أن الاتحاد دخل في سباق التعاقد مع المدافع الإسباني، حيث تسعى العديد من الفرق للحصول على توقيعه حالياً من ضمنهم الأهلي السعودي، الصاعد حديثاً لدوري "روشن".

وأضافت التقارير أن إدارة النمور تسعى لجلب العديد من النجوم في الفترة الحالية، بعد إعلان التعاقد مع مهاجم ريال مدريد السابق كريم بنزيما، ومن ضمن هذه الأسماء القريبة لصفوف الاتحاد، هو الفرنسي نجولو كانتي.

ورحل راموس عن صفوف باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده مع الفريق الفرنسي، وانضم الإسباني لباريس فى صيف 2021 قادماً من ريال مدريد، لمدة موسمين، انتهيا في يونيو الجاري 2023.