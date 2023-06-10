 وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة يشهدان أداء حلف اليمين الدستورية لأعضاء قضايا الدولة الجدد - بوابة الشروق
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وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة يشهدان أداء حلف اليمين الدستورية لأعضاء قضايا الدولة الجدد

تصوير داليا مصطفى
تصوير داليا مصطفى
مصطفى المنشاوي
نشر في: السبت 10 يونيو 2023 - 11:37 ص | آخر تحديث: السبت 10 يونيو 2023 - 11:37 ص
أدى أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد من دفعة 2017 و2018 اليمين الدستورية، أمام المستشار عمر مروان وزير العدل، في حضور رئيس هيئة قضايا الدولة، ولفيف من قيادات الوزارة والهيئة، بالقاعة الكبرى بديوان عام الوزارة في لاظوغلي.

جاء ذلك بعد توافد أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد التوافد إلى مقر وزارة العدل لحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل، ورئيس هيئة قضايا الدولة.

كان الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارين جمهوريين برقمي 207 و208 لسنة 2023، بتعيين 485 مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة من دفعتي 2017 و2018.

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