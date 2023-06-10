تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجولة التي أجراها فجر اليوم السبت في الأكاديمية العسكرية، مع عدد من العناصر المنتقاة للعمل بوظائف في عدة قطاعات حكومية.

وقال الرئيس السيسي في كلمته، إنه جاء للاطمئنان على أوضاعهن، ومدى انطباعهن عن الفترة التي قضتهن هناك، وما إذا كنّ تفضلن مواصلة هذه التجربة من عدمه.

وردّت طالبة تُدعى مي، ستعمل بهيئة السكة الحديد: «دورة مفيدة جدا لينا يا فندم.. بتعلمنا الانضباط وإدارة الوقت وإزاي يكون عندنا لياقة بندنية صحيحة وبتعلمنا الالتزام والتسلسل القانوني في إدارة المشكلات وطرح الحلول».

وتشمل تلك القطاعات، وزارتي التربية والتعليم، والنقل، وهيئة الرقابة الإدارية، فضلا عن عدد من القطاعات الحكومية الأخرى، وتؤدي هذه العناصر، فترة التأهيل في الأكاديمية العسكرية.