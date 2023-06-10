موراي يشارك في بطولة نوتينجهام للتنس استعدادا لمنافسات ويمبلدون

تأكدت مشاركة النجم البريطاني آندي موراي في بطولة نوتينجهام يالمفتوحة للتنس، ضمن استعداداته لخوض منافسات بطولة ويمبلدون، ثالث بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم.

وحصل موراي، المصنف الأول على العالم سابقا، على بطاقة دعوة (وايلد كارد) للمشاركة في بطولة نوتينجهام بعد أن اختار المشاركة بها بدلا من بطولة شتوتجارت المفتوحة التي تنطلق منافساتها بعد غد الاثنين.

وكان موراي قد اختار في العام الماضي المشاركة في بطولة شتوتجارت وتغلب حينها على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف الأول للبطولة والأسترالي نيك كيريوس في طريقه إلى النهائي الذي شهد هزيمته أمام الإيطالي ماتيو بيريتيني.

وكان موراي يفكر في المشاركة ببطولة شتوتجارت مجددا هذا العام ،لكنه قال إن بطولة نوتينجهام أغرته لأن الانتقال سيكون لمسافة أقصر، كما أن الملاعب أشبه بالملاعب التي تقام عليها بطولة ويمبلدون.

كذلك تأكدت مشاركة البريطاني الآخر دانييل إيفانز في بطولة نوتينجهام التي توج بلقبها مرتين خلال آخر ثلاث نسخ، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".