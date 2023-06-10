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قررت السلطات الفرنسية احتجاز المشتبه به في هجوم بسكين، أسفر عن إصابة 4 أطفال واثنين من المتقاعدين بجروح في بلدة أنسي جنوب شرق فرنسا.

وذكرت المدعية العامة بالبلدة لين بونيه ماتيس، أن المشتبه به يخضع لتحقيق رسمي بتهمة الشروع في القتل واستخدام سلاح لمقاومة عملية القبض عليه، وفق وكالة رويترز.

وأضافت المدعية في مؤتمر صحفي، أن المصابين لم يعودوا في حالة تهدد حياتهم.

وجاء قرار الاحتجاز بعد مثول المتهم أمام أحد القضاة اليوم السبت.

وأظهرت صور بثها التلفزيون المشتبه به بينما يحمله أفراد من الشرطة على محفة إلى سيارة سوداء تنتظر عند الباب الخلفي لمركز الشرطة، كما بيّنت الصور سيارة سوداء وعدة سيارات للشرطة تغادر مركز الشرطة.

ويخضع المشتبه به، وهو لاجئ سوري عمره 31 عاماً، للتحقيق بتهمة الشروع في القتل. وقالت المدعية العامة إنه لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أن الإرهاب كان دافع المهاجم.

ومنذ اعتقاله لم يعط المعتدي أي تفسير لهجومه.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان أمس الجمعة: «الجنون عذر سهل للغاية، من المهم معرفة أنه يخضع للاستجواب وهو شخص بكامل قواه العقلية.. من المحتمل أن يكون لديه دافع سيحاول المحققون فهمه».