بيسكوف ينفي عزم بوتين إجراء اتصالات مع شولتس في الوقت الراهن

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط لإجراء محادثة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتس في الوقت الراهن.

وردا على سؤال من وكالة "نوفوستي" الروسية حول ما إذا كان الرئيس بوتين يخطط لإجراء محادثة هاتفية مع شولتس، أجاب بيسكوف: "لا، لا يوجد مخطط كهذا على جدول أعمال الرئيس بوتين في المرحلة الراهنة".

جاء ذلك عقب تصريح المستشار الألماني أولاف شولتس، رغبته بإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المستقبل القريب، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وكانت آخر مكالمة هاتفية بين الرئيس بوتين، والمستشار أولاف شولتس في سبتمبر 2022.