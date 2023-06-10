 غزة.. استشهاد شرطي فلسطيني برصاص مطلوب للعدالة في غزة واعتقال القاتل - بوابة الشروق
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غزة.. استشهاد شرطي فلسطيني برصاص مطلوب للعدالة في غزة واعتقال القاتل

وكالات
نشر في: السبت 10 يونيو 2023 - 6:28 م | آخر تحديث: السبت 10 يونيو 2023 - 6:28 م

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، يوم السبت، استشهاد أحد عناصر الشرطة خلال تنفيذ مهمة توقيف أحد المطلوبين، قبل اعتقاله في وقت لاحق.

وأفادت الوزارة بـ"استشهاد رقيب أول خالد محمد مصلح (22 عامًا) من منتسبي جهاز الشرطة، جراء إصابته بإطلاق نار أثناء تنفيذ مهمة توقيف بحق أحد المواطنين في مخيم النصيرات صباح اليوم"، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأوضحت الوزارة، في بيان لاحق، أنها "ألقت القبض على المطلوب عصام سليمان النباهين (33 عامًا)، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية".

وأشارت إلى أن النباهين كان مطلوبًا للعدالة على عدة قضايا سرقة، مؤكدة فتح تحقيق عاجل في الحادث.


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