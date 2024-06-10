بريطانيا: القبض على 11 شخصا للاشتباه في محاولتهم القتل في حادث طعن في بريستول

قالت شرطة أفون وسومرست أنه جرى إلقاء القبض على إجمالي 11 شخصا للاشتباه في محاولتهم القتل بعد طعن شخصين في مدينة بريستول.

وأفادت الشرطة بأن الهجوم وقع بالقرب من راونسلي بارك في إيستون حوالي الساعة 4:40 صباحا (0340 بتوقيت جرينتش) أمس الأحد.

وجرى نقل شخصين في العشرينات من العمر إلى المستشفى مصابين بجروح بسكين، يعتقد أنها لم تعد تهدد حياتهما، لكن أحدهما لا يزال في حالة خطيرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

واعتقل رجال الشرطة حتى الآن 11 شخصا على خلفية الحادث، للاشتباه في محاولتهم جميعا القتل.

ولا يزالون جميعا رهن الاحتجاز لدى الشرطة.

وقالت الشرطة إنه يجرى تطبيق صلاحيات التوقيف والتفتيش المعززة في جزء من بريستول، والتي دخلت حيز التنفيذ في الساعة 7 مساء أمس الأحد وستكون سارية المفعول مبدئيا لمدة 24 ساعة.