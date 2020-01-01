ياسر رزق: مناورة «حسم 2020» رسالة أن مصر جادة في تنفيذ إنذارها بالدفاع عن أمنها القومي

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، إن الأنشطة التدريبية العسكرية ومناورات القوات المسلحة لا تتوقف على الإطلاق خلال العام، متابعًا أنه يتم الإعلان عنها طبقًا لرؤية أجهزة القيادة العامة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «Ten»، مساء الجمعة، أن مناورة «حسم 2020» جرى الإعداد لها وفقًا للظروف التي تمر بها المنطقة والتهديدات التي تتعرض لها البلاد من تهديدات لأمنها القومي في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، مشيرًا إلى أن تلك المناورة «رسالة واضحة أن مصر جادة في تنفيذ إنذارها ومواجهة التهديد الذي يتعرض له أمنها القومي».

ولفت إلى تنفيذ القوات البحرية المصرية لمناورة بحرية منفردة بالتزامن مع المناورة العسكرية «حسم 2020»، مستطردًا: «لم تكن مصر تكدس السلاح لمجرد الاقتناء.. هناك هدف وخطة».

ونفذت القوات المسلحة المصرية بفروعها الرئيسية المناورة حسم 2020 على الاتجاه الاستراتيجى الغربى.