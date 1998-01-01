قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الفنادق تلتزم بالإجراءات الاحترازية لاستقبال السائحين في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، مؤكدًا أنه لا توجد حالة إصابة أو اشتباه إصابة بكورونا بين السائحين حتى اللحظة.

وأضاف «العناني» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الخميس، أن الفندق الذي سيتساهل في الإجراءات الاحترازية ستسوء سمعته، فضلًا عن أنه سيتعرض لفقدان وظائف العاملين فيه، مشيرًا إلى أنه أجرى حوارات مع السائحين حول الإجراءات.

وتابع: «لا توجد توصية من السائحين، ولم نتوقع مثالية والتزام أكثر من هذا»، قائلًا إنه لم يتوقع قدوم طيران إلى مصر في الأول من يوليو، مع اتخاذ الإجراء بفتح حركة الطيران مرة أخرى.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن أعداد السائحين مازالت بسيطة، لافتًا إلى أن شرم الشيخ استقبلت اليوم الطائرة رقم 13، بعدد ركاب 330 وهو ما يعطي مؤشرًا جيدًا بزيادة حجم الطائرات.

وذكر أن مصر بدأت في استقبال طائرات من مدن أخرى غير عواصم الدول، مستطردًا أن مصر استقبلت، خلال ثمانية أيام، ستة آلاف سائح من ثلاث دول هي؛ بيلاروسيا وأوكرانيا وسويسرا.