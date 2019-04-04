وزيرة الهجرة عن قضية اعتداء طالب مصري على حاخام أمريكي: أرجح طلب المحكمة ترحيله

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها تواصلت مع القنصلية المصرية في نيويورك لمتابعة قضية الطالب «خالد» المتهم بالاعتداء على حاخام أمريكي، موضحة أنهم أكدوا لها وجود محامي يتابع القضية ويتواصل مع والدة الشاب في مصر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة، أن الطالب «خالد» ترك مصر للدراسة في فلوريدا بالولايات المتحدة وبعدها انتقل إلى بوسطن، مشيرة إلى تضارب المعلومات حول اتهامه بالعتدي على الحاخام.

وأشارت إلى تواصلها ولقائها بوالدة الطالب «خالد»، والتي أفادت بأن ابنها قد يكون يمر بأزمة نفسية لأنها لا تصدق أن يتورط في حادثة اعتداء كهذه، مؤكدة أنها تتابع سير التحقيقات بنفسها.

وأوضحت أنه سيتم عقد جلسة في 29 يوليو الجاري لاتخاذ قرار بفحص القوى العقلية لـ «خالد» وإثبات إن كان الطالب خطر على المجتمع أم لا، مضيفة أنه سيتم معاملة القضية على أنها جريمة كراهية.

ورجحت وزير الهجرة، أن المحكمة ستطلب الترحيل الرسمي للطالب، ذاكرة أن والدته لا ترغب بشيء سوى هذا.

ألقت السلطات الأمريكية القبض على شاب مصري بتهمة طعن حاخام يهودي في مدينة بوسطن الأمريكية، وقررت المحكمة احتجازه وعدم الإفراج عنه بكفالة لتحديد ما إذا كان يمثل خطرا على المجتمع.

وذكرت قناة «فوكس نيوز»، أن خالد عوض، وهو مصري يبلغ 24 عاما، اقترب من الحاخام اليهودي شلومو نوجينسكي حاملا مسدس، يوم الخميس، وطالب بالحصول على مفاتيح سيارته، وعندما حاول الحاخام الركض هاربا، قام خالد بطعنه بالسكين عدة مرات.

وبحسب القناة، فإن الشاب المصري دخل الولايات المتحدة قبل عامين للالتحاق بالجامعة، لكن وضعه القانوني أصبح صعبا، وانتهت صلاحية تأشيرته في 14 مايو الماضي.