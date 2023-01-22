عباس يحدد 30 الجاري لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة

حدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأحد، يوم 30 من الشهر الجاري لعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة لأول مرة منذ سنوات بحسب ما أعلن مسؤول فلسطيني.

وقال عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة "فتح" لتلفزيون فلسطين الرسمي، إن عباس وجه دعوة للأمناء العامين للفصائل لحضور الاجتماع في القاهرة.

وذكر الأحمد أن الدعوات التي وجهها عباس تمت بعد التشاور مع الأشقاء في مصر، مشيرا إلى أن الدعوات سلمت لكافة الفصائل مساء الأحد "دون استثناء".

ولم يحدد الأحمد إن كان عباس سيحضر الاجتماع الذي رحبت به فصائل منظمة التحرير الفلسطينية فيما لم تحدد حركتا حماس والجهاد الإسلاميتين موقفهما منه بشكل رسمي.

وكان عباس دعا خلال ترأسه اجتماعا طارئا للقيادة الفلسطينية يوم الاثنين الماضي، الأمناء العامين للفصائل كافة لاجتماع سيكون الأول منذ سنوات، وذلك على خلفية العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين التي أسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا وعشرات الجرحى.

ودأبت مصر منذ سنوات على استضافة اجتماعات الفصائل الفلسطينية في محاولة لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ عام 2007 غير أن سلسلة اتفاقيات وتفاهمات لم تجد طريقها للتنفيذ.