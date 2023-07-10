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متظاهرون يحاولون اقتحام مبنى الكنيست الإسرائيلي

هديل هلال
نشر في: الإثنين 10 يوليه 2023 - 8:17 م | آخر تحديث: الإثنين 10 يوليه 2023 - 8:17 م

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الاثنين، بمحاولة متظاهرين اقتحام مبنى الكنيست الإسرائيلي؛ لمنع دخول النواب للمشاركة في التصويت على خطة «إصلاح القضاء» المثيرة للجدل.

ونقلت وكالة «خبر» الفلسطينية، عن قناة «كان» العبرية، قولها: «شغب في الكنيست.. متظاهرون حاولوا اقتحام قاعة الكنيست قبيل افتتاح المناقشة والتصويت على إلغاء سبب المعقولية بالقراءة الأولى».

ويسلب القانون إمكانية اعتراض جهاز القضاء على قرارات يتخذها مسئولون حكوميون، ويصوت عليه في خلال الساعات القادمة بالقراءة الأولى في الهيئة العامة.

وفي حال المصادقة على القانون بالقراءة الأولى اليوم، فإنّه يتوقع أن تشهد إسرائيل احتجاجات واسعة، غدًا، وفق ما أعلن قادة الاحتجاجات ضد خطة إضعاف القضاء، والذين تعهدوا باحتجاجات «لم تشهد إسرائيل مثلها».

ويهدد قادة الاحتجاجات ضد خطة إضعاف القضاء، بعرقلة حركة السير في أنحاء البلاد، ويضمن ذلك مطار بن غوريون الدولي في اللد.

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