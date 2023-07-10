وزير إسرائيلي يرد على بايدن بعدما وصفه بالمتطرف



رد وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، على تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن، انتقد فيها وزراء في الحكومة يريدون الاستيطان في كل مكان بالضفة الغربية، واعتبرهم أكثر تطرفا.

وكان بايدن قد صرح في مقابلة تلفزيونية: «الوزراء الإسرائيليون الذين يريدون الاستيطان في كل مكان بالضفة الغربية هم جزء من المشكلة».

وأضاف أن بعض وزراء الحكومة (الإسرائيلية) مثل سموتريتش و(وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير) هما أكثر من يتذكرهم تطرفا.

وردا على ذلك قال سموتريتش في تصريحات نقلتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية: «بايدن له في الانتقاد، وحقنا وواجبنا مواصلة العمل لتحقيق رسالة مواطني إسرائيل والدفاع عن أنفسنا وبناء وطننا»، على حد تعبيره.

وبحسب الصحيفة، حاول سموتريتش تهدئة الأجواء المتوترة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وقال: «أنا أحترم الرئيس، والتعاون والعلاقات بيننا أقوى من أي وقت مضى. ومن المشروع أيضا الاختلاف في الرأي».

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي رد على بايدن عبر تغريدة على حسابه في «تويتر»، قال فيها: "يحتاج الرئيس بايدن لإدراك أننا لسنا نجمة أخرى على العلم الأمريكي»، في إشارة منه إلى النجوم التي ترمز إلى عدد الولايات الأمريكية.

وأضاف بن غفير متسائلا: «كيف أكون متطرفا بالضبط؟ بتوزيع السلاح على مواطني إسرائيل للدفاع عن أنفسهم؟ بإعطائي الدعم الكامل لجنودنا ورجال الشرطة؟».