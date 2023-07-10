وزير خارجية عمان: نقدر جهود ومواقف روسيا تجاه القضية الفلسطينية

شدد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان، على السعي لتعزيز العلاقات الخليجية - الروسية.

وقال في كلمته خلال الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا، اليوم الاثنين، إن بلاده تقدر جهود ومواقف الحكومة الروسية إزاء القضية الفلسطينية وضرورة حلها وإنهاء واحدة من أهم أسباب عدم الاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أنَّ الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين أمر مرفوض للغاية، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود لحل القضية وإيجاد أفق حقيقي للتوصل إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ووفقا لقواعد الشرعية الدولية بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع: «نتابع باهتمام تطورات الأوضاع وما يحدث في جمهورية السودان، ونعرب عن بالغ قلقنا من تداعيات الأزمة إنسانيًا وأمنيًا، ونؤكد ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، وعدم التدخلات الخارجية في السودان التي تؤجج الصراع.»

وجدد البوسعيدي، التأكيد على ضرورة تحقيق أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي يمني شامل للأزمة.

يشار إلى أن الاجتماع الأول في إطار الحوار الاستراتيجي «روسيا - مجلس التعاون الخليجي» بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، عُقد في أبو ظبي في عام 2011، والاجتماع الثاني عُقد في العاصمة السعودية الرياض، في عام 2012.