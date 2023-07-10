مسؤول بالزراعة يكشف تأثير المنخفض الهندي على المحاصيل بمصر

قال الدكتور فضل هاشم، المدير التنفيذي لمركز التغيرات المناخية بوزارة الزراعة، إن ارتفاع درجات الحرارة تؤثر بشكل سلبي على النباتات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن المنخفض الهندي الموسمي، يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة؛ ما يتسبب في إجهاد المحاصيل الزراعية وبالتالي يقلل من إنتاجيتها، منوهًا أن المحاصيل والنباتات المختلفة تحتاج إلى ري بصورة أكثر من المعتاد عليه في ظل معاناة مصر من الفقر المائي.

وأشار إلى أن عمليات الحصاد لمحاصيل الخضروات والفاكهة، في فترات ارتفاع درجات الحرارة، يؤدي إلى تلفها، موجهًا نصيحته للمزارعين بعدم ترك المحاصيل بعد حصادها تحت أشعة الشمس لأوقات طويلة، وجمع المحاصيل خلال فترات الصباح الباكر، أو بعد انتهاء فترة الظهيرة، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل الكميات المفقودة من المحاصيل.

ولفت إلى أن وزارة الزراعة تتخذ بعض الإجراءات الاحترازية، بناءً على التوصيات التي تخرج من هيئة الأرصاد الجوية، والتواصل مع المزارعين.

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى تأثّر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، وهو منخفض مصحوب بكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط، محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة.