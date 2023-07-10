إصابة 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي قرب رام الله

أصيب 5 فلسطينيين، اليوم الإثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع 5 إصابات بينهم إصابة بالرصاص الحي، و4 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في قرية شقبة غربي رام الله، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

فيما قال شهود عيان، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت قرية شقبة وفتشت منزل عائلة الفلسطيني أحمد ياسين غيطان، ما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

واستخدم الجيش الرصاص الحي والمعدني لتفريق الفلسطينيين، وفق الشهود.

والخميس، قتل غيطان، بعد تنفيذ عملية إطلاق نار قتل فيها حارس أمن إسرائيلي قرب نابلس.