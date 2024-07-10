 إزالة 19حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الموجة 23 بالشرقية - بوابة الشروق
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إزالة 19حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الموجة 23 بالشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الأربعاء 10 يوليه 2024 - 12:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 يوليه 2024 - 12:36 م

قال المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إزالة 19 حالة بمساحة 2399 متر مباني و7 حالات تعد بمساحة 15 فدانا و10 قيراط و18 سهما على الأراضي الزراعية بمراكز المحافظة.


وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وشدد المحافظ، على التصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.


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