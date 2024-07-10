ارتفعت أسعار التعليم بنسبة 12.3% خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بنفس الشهر العام الماضي وذلك نتيجة زيادة أسعار التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 10.2%، والتعليم الثانوي العام والفني بنسبة 6.5%، والتعليم بعد الثانوي والفني بنسبة 6.9%، والتعليم العالي بنسبة 32.5% وفقا لبيانات الاحصاء اليوم.

وارتفع قسم الرعاية الصحية بنسبة 26.7 % بسبب ارتفاع أسعار المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 33.7%، وخدمات المستشفيات بنسبة 21.1% .

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره 12.7%، بسبب ارتفاع أسعار خدمات البريد بنسبة (37.1%)، خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 11.4%.

وعاود معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية الارتفاع مرة أخري بنسبة 1.8% خلال شهر يونيو 2024، مقابل انخفاض قدره 0.8% خلال شهر مايو 2024، حيث سجل حينها أول انخفاض بالسالب منذ يونيو 2022، فيما تراجع معدل التضخم السنوي إلى 27.1% خلال شهر يونيو الماضي، مقابل 27.4% خلال شهر مايو الماضي، ومقارنة بـ 36.8% لنفس الشهر من العام السابق.