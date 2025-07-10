ضبط 20 حالة تعاطي مخدرات بين سائقي المركبات في كفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ، اليوم، ضبط 20 حالة إيجابية لتعاطي المخدرات بين قائدي المركبات، وذلك ضمن حملة للكشف الفوري عن تعاطي المواد المخدرة، والتي تُنفَّذ بالتنسيق مع وزارة الداخلية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين من مخاطر القيادة تحت تأثير المخدرات.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ هذه الحملات بشكل دوري ومفاجئ، للحد من ظاهرة تعاطي المواد المخدرة بين السائقين، وضمان سلامة مستخدمي الطرق.

وأشار إلى أن الحملات تُنَفّذ من خلال إدارة مرور كفر الشيخ، بقيادة اللواء الدكتور سامح العزب، مدير الإدارة، وبمشاركة العقيد شريف عبود، وكيل الإدارة، والرائد أحمد قطاطو، رئيس مباحث المرور، والدكتور سلام العربي، مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمحافظة.

وكشفت نتائج الحملة عن تحليل عينات 145 سائقًا في ثلاثة أكمنة مرورية، هي: كمين محطة وقود طاقة، وكمين محور 30 يونيو بطريق كفر الشيخ – طنطا، وكمين غرب مدينة كفر الشيخ بدائرة قسم ثانٍ. وقد تبين وجود 20 حالة إيجابية لتعاطي مواد مخدرة متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بتحرير المحاضر اللازمة، والتحفظ على السائقين أصحاب العينات الإيجابية، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة.

وشدد المحافظ على أن هذه الحملات تأتي في إطار التصدي الحازم لأي تجاوزات تهدد أمن وسلامة الطرق، وتحقيق الانضباط المروري في جميع مراكز ومدن المحافظة.



