قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن الشاحنات المحملة بمواد بترولية تُنقل وفق قواعد واشتراطات محددة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالعلامات الإرشادية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المُذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن اتباع العلامات الإرشادية من الاختبارات العامة التي يشترط اجتيازها للحصول على رخصة قيادة عربات نقل المواد البترولية، وخصوصًا التي تحمل مواد خطرة.

وأشار إلى أن هذه السيارات لها سرعة محددة؛ لا تتجاوز 90 كيلو في الساعة، ذاكرًا أن هذه السرعة نفسها محددة للسيارات التي تحمل مواد شديدة الاشتعال.

وذكر أن دورية انتقال المواد البترولية لتمويل المحطات تكون بمعدل دوري، طبقًا لشروط سيارات نقل المواد البترولية، والتي تسير في مواعيد محددة حسب شكل وإمكانات العربة، لضبط السائقين ومنع الخطورة.

ولقت إلى أن قطاع البترول يتخذ احتياطات شديدة في نقل المواد شديدة الاشتعال، مضيفًا أن الحادثة الأخيرة لشركات خاصة ولا صلة لها بقطاع البترول.

وأكد نائب رئيس هيئة البترول السابق، أنه لابد من ردع هذه الشركات، من خلال وضع عقوبات لها.

وانقلبت شاحنة محملة بالمواد البترولية، كانت تسير في الاتجاه القادم من التجمع الخامس للمنيب، ونتج عن الحادث تفحم سبع عربات، وإصابة ثمان أشخاص.

