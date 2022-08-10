وزير الدفاع الإسرائيلي: قادة حركة الجهاد الإسلامي ليسوا في مأمن حيثما كانوا

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس من أن إسرائيل سترد بقوة إذا ما تم خرق الهدوء في الجنوب.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن جانتس القول إن قادة حركة الجهاد الإسلامي "ليسوا في مأمن حيثما كانوا".

وقال إن "على جميع رؤساء منظمات الإرهاب أن يعيشوا في قلق".

يأتي هذا بينما دعت قوى فلسطينية إلى "يوم غضب" بعد غد الجمعة تنديدا بممارسات الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وكان أربعة فلسطينيين قتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية على يد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بعد أقل من 48 ساعة على بدء تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بوساطة مصرية أنهى ثلاثة أيام من العنف الذي أسفر عن مقتل 44 فلسطينيا وإصابة أكثر من 360 آخرين.