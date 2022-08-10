 جيروزاليم بوست: وكالة الهجرة اليهودية في روسيا تدرس التحول لنظام العمل عن بعد - بوابة الشروق
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جيروزاليم بوست: وكالة الهجرة اليهودية في روسيا تدرس التحول لنظام العمل عن بعد

كتبت _رباب عبدالرحمن
نشر في: الأربعاء 10 أغسطس 2022 - 11:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 أغسطس 2022 - 11:38 م

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية ، اليوم الأربعاء ، أن قيادة وكالة الهجرة اليهودية تدرس إمكانية تقليص وجودها المادي في روسيا ونقل العمل مع الروس الذين يريدون الهجرة إلى إسرائيل إلى نظام العمل عن بعد.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدر من الوكالة قوله إن "الوكالة اليهودية ستجري جميع أعمالها المتعلقة بالهجرة إلى إسرائيل عبر الإنترنت أو عبر الهاتف من إسرائيل".

وقال المصدر إن الوكالة في الوقت نفسه لا تنوي "تقليص أنشطتها بشكل كامل وترك روسيا" وتريد "التكيف مع متطلبات التشريع الروسي".

ووفقا للصحيفة فإن الوكالة تعرب عن أسفها لأنه في حالة الانسحاب المادي المحتمل من روسيا، ستفقد الوكالة فرصة تسهيل الهجرة إلى إسرائيل في روسيا بشكل مباشر، وهو ما كانت تقوم به هذه المنظمة بنجاح منذ سنوات عديدة.

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