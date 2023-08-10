تفريغ نحو 97% من نفط خزان صافر غربي اليمن

أعلنت الحكومة اليمنية مساء اليوم الخميس، تفريغ نحو 97% من نفط خزان صافر قبالة السواحل الغربية للبلاد.



وقالت وزارة النقل في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، (د. ب. أ)، إن "إجمالي كمية النفط التي تم تفريغها من خزان صافر حتى اليوم الخميس، وصلت لنحو 1.111.950 برميلاً".



وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوم الاثنين الماضي، تفريغ 80% من نفط خزان صافر.



وكانت الأمم المتحدة قد بدأت في 25 يوليو 2023، عملية تفريغ أكثر من 1.1 مليون برميل نفط من خزان صافر النفطي إلى سفينة بديلة اسمها "اليمن" بعد وصولها إلى البلاد ، وسط ترحيب واسع من دول ومنظمات عديدة.



وفي اليوم ذاته، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان، أنه يتوقع أن تستغرق عملية تفريغ النفط من خزان صافر 19 يوما.



فيما وصف حينها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش بدء عملية نقل النفط بأنه" خطوة حاسمة في سبيل تجنب كارثة بيئية وإنسانية على نطاق هائل".



وقال جوتيريش في رسالة مصورة: "بدأت الأمم المتحدة عملية لنزع فتيل ما قد يكون أكبر قنبلة موقوتة في العالم.. تجري الآن جهود إنقاذ بحرية معقدة في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن الذي مزقته الحرب".



ويتم تنفيذ عملية نقل النفط من قبل شركة الإنقاذ "سميت"، بمشاركة عشرات الخبراء، بينهم خبراء في التسرب النفطي البحري، ومحامين بحريين، ووسطاء التأمين، ووسطاء السفن.



وإلى جانب ذلك، يقوم عالم كيميائي أيضا بمراقبة مستوى الغازات في الخزانات التي تم ضخها لتقليل مخاطر الانفجار، وفق الأمم المتحدة التي سبق أن حذرت مرارا من أن خزان صافر "قنبلة موقوتة" قد تسبب بكارثة بيئية كبيرة تؤثر على اليمن وعدة دول في حال تسرب النفط منها نتيجة عدم صيانتها منذ عام 2015.