النائب خالد طنطاوي يطالب بمحاكمة كل المتسببين في الفضيحة الكروية بأولمبياد باريس 2024

طالب النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب بمحاكمة كل المتسببين في الفضيحة الكروية في باريس بعد فشل العديد من الاتحادات الرياضية المصرية في تحقيق نتائج مشرفة.

وقال: "فضيحة سقوط المنتخب الأولمبي أمام منتخب المغرب في أولمبياد باريس 2024 بعد أن سحق المنتخب المغربي المنتخب المصري بـ6 أهداف مقابل لا شيء، وهي هزيمة غير مسبوقة تتطلب محاكمة كل من تسببوا في هذه الهزيمة القاسية".

وتقدم طنطاوي، بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قائلاً: ما هي الأسباب الحقيقية وراء فشل غالبية الاتحادات الرياضية المصرية في دورة الألعاب الأولمبية بباريس؟، وهل وزير الشباب والرياضة كان على علم بالمخالفات التي تمت قبل المشاركة في البطولة وتغاضى عنها وترك الفرق المصرية تشارك في هذه البطولة؟.

وطالب النائب خالد طنطاوي، بضرورة إجراء مراجعة شاملة للأداء الإداري والفني لكل من له علاقة بكرة القدم في مصر، مؤكداً أن الإخفاق في أولمبياد باريس يعكس خللاً أعمق يحتاج إلى معالجة عاجلة، متسائلاً عن دور وزير الشباب والرياضة وهل هو مجرد "وزير لقطة" كما أطلق عليه رواد السوشيال ميديا هذا اللقب وأنه يظهر في المناسبات الكبيرة والاحتفالات دون متابعة حقيقية للملفات الهامة والاستراتيجية التي تؤثر على مستقبل الرياضة في مصر.

وقال النائب خالد طنطاوى، إنه كان يجب على اتحاد كرة القدم أن يبادر من تلقاء نفسه ويتقدم باستقالته خاصة بعد الاستياء الكبير من المصريين ونقاد وعشاق كرة القدم، مؤكداً أن غالبية خبراء ونقاد كرة القدم أكدوا فشل اتحاد كرة القدم في إدارة ملف الكرة المصرية.