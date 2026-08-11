محكمة روسية تستبعد حزب يابلوكو المعارض من الانتخابات

استبعدت المحكمة العليا في روسيا اليوم الاثنين حزب "يابلوكو" الليبرالي المعارض من الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل، بسبب انتهاكات مزعومة للقانون الانتخابي.

واستجاب رئيس المحكمة فياتشيسلاف كيريلوف لطلب الادعاء بمنع حزب يابلوكو، الذي ركز حملته الانتخابية بشكل علني على إنهاء الحرب في أوكرانيا، من المشاركة في التصويت.

ورفع الدعوى حزب "رودينا" (الوطن الأم) القومي الموالي للكرملين، والذي اشتكى من عدد من الانتهاكات المزعومة للقانون الانتخابي في عملية التسجيل بعد أن منحت اللجنة الانتخابية حزب المعارضة إذنا مفاجئا بالمشاركة في يوليو.

وحاول حزب "يابلوكو" نفي هذه المزاعم خلال جلسة استماع استمرت ساعات اليوم الاثنين، بينما تجمع المئات من أنصاره خارج قاعة المحكمة.

وقال الحزب إنه سيتقدم باستئناف ضد الحكم.