ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم الثلاثاء، على موقعها الإلكترونى أنه تم إطلاق صواريخ من غزة على عسقلان وأشدود، ولكن لم يتم الإبلاغ عن إصابات.

وخلال انطلاق صافرات الإنذار تحذيرا من الصواريخ، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي خطابًا أمام نشطاء الليكود في أشدود في إطار حملة انتخابية، وتم إخراجه من القاعة.

من جهة أخرى، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن منظومة القبة الحديدية قد اعترضت صاروخين تم إطلاقهما من قطاع غزة.

وأصدرت بلدية مدينة أشدود بيانًا بعد انطلاق صافرات الإنذار، قائلة: "عقب الإنذار الذي انطلق في عسقلان منذ لحظات قليلة، أمر العمدة تومر جلام بفتح الملاجئ في جميع أنحاء المدينة. "