عروض سينما للأطفال ومحاضرات بثقافة المنيا

فى إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة د.إيناس عبد الدايم لإثراء الحركة الثقافية ولزيادة الوعي الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث قدم قصر ثقافة المنيا عرض لأفلام متنوعه لسينما الطفل، بجانب الاطلاع على نموذج لسماعات بسيطه بنادى العلوم بالقصر.

كما قدم نادى أدب قصر ثقافة ملوى برئاسة الشاعر محمد سيد عمر أمسية شعرية وبحضور نخبة من شعراء ومبدعى ملوي، بجانب ورشة فنية رسم وتلوين بالألوان الفلوماستر، وأقام بيت ثقافة جاهين محاضرة تثقيفية بعنوان "الحوار الثقافي كضمانه.. للتواصل البناء" حاضرها جابر الزهيري.

وأوضح أن كل مجتمع تختلف ثقافة الفرد حسب معطيات عقليته وعالميته ونشأته اجتماعيا واقتصاديا، ولكن عندما يتم التحاور العقلي الهادف ستلتقي تلك الثقافات ليمكن في النهاية الوصول الى نتيجة كاملة تكون محور بناء جيد للمجتمع.

أعدت مكتبة الطفل والشباب بالروضة محاضرة بعنوان "أعلام الفكر العربي"، تناولت بعض اسماء المشاهير، وناقش بيت ثقافة ديرمواس كتاب "العمر البيولوجي" تأليف د.علي ابراهيم سيد، ويتناول الكتاب تكوين جسم الانسان وأجهزته وتوافقها في أداء أدوارها والعمر الافتراضي للانسان، ودلائل قدره الله على ذلك والتي تزيد الانسان يقينا بوجود الخالق سبحانه وتعالى وحكمته وقدرته في جميع خلقه، بينماقدم بيت ثقافة سمالوط عرض لفيلم وثائقي عن قناة السويس الجديدة من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، ونظم بيت ثقافة بني مزار ورشة فنية بعنوان "السياحة في مصر"، كما ناقشت مكتبة إسحاق الثقافية كتاب بعنوان "فلسفه المثل الشعبي" من تأليف محمد إبراهيم أبو سنة.