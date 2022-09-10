بولندا تستعد للتشاور مع إسرائيل بشأن مطالبتها بتعويضات

قالت بولندا، إنها ستشرك إسرائيل في محادثات مع الحكومة الألمانية، بشأن مطالبتها بتعويضات، عن "الضرر الذي سببته ألمانيا النازية، خلال الحرب العالمية الثانية".

وقال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيسكي لمجلة "دير شبيجل" الألمانية اليوم السبت، إنه قبل كل شيء سيتم التواصل مع الحكومة في برلين، بمذكرة دبلوماسية.

وأضاف "نريد إجراء محادثات في برلين وندعو ممثلين عن إسرائيل للانضمام-بعد كل شيء، كان نصف الضحايا البولنديين، مواطنين من أصل يهودي".

وكانت لجنة برلمانية في وارسو قد قدمت الأسبوع الماضي تقريرا من أحد الخبراء، قدرت فيه أضرار الحرب في بولندا، بأكثر من 1.3 تريليون يورو (1.3 تريليون دولار).

واستغل زعيم حزب العدالة والقانون البولندي، ياروسلاف كاتشينسكي، نشر التقرير لاستئناف مطلب بولندي بالحصول على تعويضات.

وترفض الحكومة الألمانية الطلب بدفع تعويضات، قائلة إنه تم حل هذا الأمر، بموجب معاهدة في عام 1990، لها صلة بإعادة توحيد ألمانيا.