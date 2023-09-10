 التعاون الإسلامي تدعو إلى تقديم الدعم للمغرب لمواجهة آثار الزلزال المدمر - بوابة الشروق
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التعاون الإسلامي تدعو إلى تقديم الدعم للمغرب لمواجهة آثار الزلزال المدمر

د ب أ
نشر في: الأحد 10 سبتمبر 2023 - 11:48 ص | آخر تحديث: الأحد 10 سبتمبر 2023 - 11:48 ص

ناشد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها الإنسانية ذات الصلة وجميع الشركاء الدوليين، للإسهام في جهود الإنقاذ التي تقوم بها السلطات المغربية على إثر الزلزال المدمر الذي أصاب عدة مناطق في المملكة بقوة غير مسبوقة في تاريخها مخلفا مئات الضحايا وآلاف المصابين.

وأشاد الأمين العام، في بيان نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، بالاستجابة والتدابير الفورية التي اتخذها عاهل المملكة المغربية، الملك محمد السادس، لإنقاذ السكان المتضررين وتقديم الدعم لهم والحد من تأثير الزلزال.

وجدد الأمين العام تعازيه ومواساته للمغرب ملكا وحكومة وشعبا وتضامنه مع أسر الضحايا والمفقودين.

وارتفع عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب المغرب يوم الجمعة إلى 2012 قتيلا 2059 مصابا، وفقا لوزارة الداخلية بالبلاد.

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