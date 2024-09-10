العرض العراقي تاء التأنيث ليست ساكنة يستعرض مشكلات المرأة من زواج القاصرات والطلاق على مسرح السامر بالعجوزة

قدمت الفرقة الوطنية للتمثيل- دائرة السينما والمسرح، العرض العراقي "تاء التأنيث ليست ساكنة"، فكرة وإخراج مروة ممدوح الأطرش، على مسرح السامر بالعجوزة، وذلك ضمن العروض المشاركة بالمسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في دورته 31، والتي تحمل اسم الراحل الدكتور علاء عبد العزيز.

يستعرض العرض من خلال الآداء الحركي الراقص لوحات مسرحية يتخللها حوار عن مواضيع هامة تتعلق بالمرأة ومنها زواج القاصرات والتحرش والطلاق.

ويسلط العرض الضوء على أن المُعاناة التي تعيشها المرأة من قيود وأنظمة، ليست هي فقط من تُعاني من ذلك، وإنما الرجل أيضًا من بعض العادات والتقاليد التي يصعب التحرر منها.

السينوغرافيا كانت متجانسة مع دراما العرض وكتلة حركة الممثلين، فنتج عن ذلك صورة بصرية جيدة ملائمة لموضوع العرض. شارك في بطولة العرض، مرتضى علي عبد الحسين، د. مها ممدوح الأطرش، نعمت عبد الحسين عاشور، اشرقت غانم حميد، غفران فارس محمد، تبارك حامد عبد الكاظم، ورشة الكتابة: لبوة عرب، حسين برسيم، مروة الأطرش، كيروكراف: د. مها ممدوح الأطرش، هندسة صوتية: علي عادل عبد المنعم.