توسك: انتهاك المجال الجوي البولندي بعدد ضخم من الطائرات المسيرة الروسية

قال رئيس وزراء بولندا دونالد توسك إن المجال الجوي البولندي تعرض لانتهاك بـ "عدد ضخم من الطائرات المسيرة الروسية" ، وبعضها شكل "تهديدا مباشرا".

وأعلنت بولندا في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء أنها وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي(ناتو) أسقطوا طائرات روسية بدون طيار انتهكت المجال الجوي البولندي، فيما وصفته بأنه "عمل عدواني" ، فيما شنت روسيا هجمات جوية على أوكرانيا.

وكتب توسك على مواقع التواصل الاجتماعي أن "عددا هائلا من الطائرات المسيرة الروسية انتهك المجال الجوي البولندي الليلة الماضية. وتم إسقاط تلك الطائرات المسيرة التي شكلت تهديدا مباشرا.

ووضعت القوات المسلحة البولندية في حالة تأهب قصوى الليلة الماضية وفي وقت مبكر من اليوم الأربعاء بسبب ما وصفته بـ"ضربات جوية ضخمة أخرى ضد أهداف تقع في أوكرانيا".

وكتب وزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك كاميش على موقع التواصل الاجتماعي إكس إن "أكثر من 10 أجسام اخترقت المجال الجوي البولندي، وتم تحييد الأجسام التي شكلت خطرا على أمن بولندا. وشكر القيادة الجوية لحلف شمال الأطلسي(ناتو) والقوات الجوية والفضائية الملكية الهولندية على دعم العملية بالطائرات القتالية إف-35 .