إنفانتينو يتوقع نسخة استثنائية للمونديال في قطر

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توقع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن تستضيف قطر نسخة لا تنسى من كأس العالم في عام 2022.

ويرى رئيس فيفا أن إقامة المونديال بين شهري نوفمبر وديسمبر 2022 سيصب في صالح البطولة واللاعبين.

ونقلت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية عن إنفانتينو قوله "من الناحية الفنية ستكون بطولة مذهلة لأن اللاعبين سيصلون إلى البطولة في حالة من الاسترخاء بسبب توقيت إقامة البطولة".

وأضاف "هذا أفضل من خوض البطولة بعد موسم شاق عندما تقام البطولة في فصل الصيف".

وأوضح "مباريات البطولة كلها ستقام في مسافة 70 كيلومترا وهذا أمر إيجابي".

وتابع "ستكون بطولة استثنائية وسنكتشف من خلالها جزء من العالم لم نكن نعرفه جميعا".

وأكد "على قناعة تامة بأن الملاعب ستكون مملوءة بالجماهير، يستغرق الأمر خمس أو ست ساعات فقط للسفر من أوروبا".

كما أشاد انفانتينو بمونديال روسيا 2018 ، موضحا "كانت كأس عالم استثنائية".