سيلفا كير: السودان يواجه اضطرابات ولا أحد يساعده عدا مصر وجنوب السودان

قال رئيس جمهورية جنوب السودان سيلفا كير ميارديت، إنه بحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من القضايا، حيث أعرب الرئيس السيسي عن الاستعداد لمساعدة جنوب السودان في العديد من المجالات، متطلعا إلى أن تقوم مصر بإرسال بعثات إلى جنوب السودان لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.



وأضاف سيلفا كير ميارديت - خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسي، عقب مباحثاتهما، اليوم الأحد بقصر الاتحادية: «تلقيت دعوة من الرئيس السيسي لزيارة مصر، ولهذا السبب أتواجد في القاهرة.. واجتمعنا اليوم وتحدثنا في موضوعات عديدة عن المنطقة، حيث بحثنا العديد من الموضوعات، ومنها أزمة سد النهضة».



وتابع: «لدينا هنا في المنطقة مشكلة بين أثيوبيا ومصر، وأثيوبيا والسودان، وهناك مشكلة بين أثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيجراي، وهذه مشكلة أخرى تحدثنا عنها أيضا.. وفي أغسطس الماضي ذهبت إلى أديس آبابا في زيارة استغرقت يوما واحدا، وتلقيت وعدا من أثيوبيا أنه بحلول شهر أكتوبر ستكون هناك مفاوضات عقب تشكيل الحكومة، ولكن هذا لم يحدث ولم يتم أي شيء».



وقال سلفا كير إن رئيس وزراء أثيوبيا ليس في وضع لبدء المفاوضات، بسبب الحرب مع المعارضة في الوقت الحالي، وهو ليس في وضع الآن للتحرك رغم كل القدرات التي لديه.



وأوضح رئيس جمهورية جنوب السودان أنه بحث مع الرئيس السيسي الوضع في السودان، لافتا إلى أن السودان يواجه اضطرابات، ولا أحد يساعد السودان، فيما عدا مصر وجنوب السودان.



وأشار إلى أن على مصر وجنوب السودان التشاور بشأن هذه المشكلة والعمل عليها، لتأييد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني حتى لا تكون هناك عودة للحرب مع جماعات المعارضة.