ألمانيا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا تؤكد في بيان مشترك تضامنها مع إسرائيل

أصدرت ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا بيانا مشتركا يوم الاثنين، أكدت فيه تضامنها مع إسرائيل، في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة حماس الفلسطينية.



وأعربت الدول الخمس معا عن "دعمها الثابت والموحد" لإسرائيل "وإدانة لا لبس فيها لحماس وأعمالها الإرهابية المروعة".



وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن الدول الخمس "ستضمن أن تستطيع إسرائيل الدفاع عن نفسها ومواطنيها ضد الهجمات الشنيعة"، حسبما كتب على موقع إكس، المعروف سابقا باسم تويتر.



وتحدث شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، وأكدوا دعمهم لإسرائيل.



وبدأ اجتماع لمجلس الوزراء الفرنسي الألماني يستمر يومين مع شولتس وماكرون في هامبورج يوم الاثنين.



وجاء في البيان المشترك للدول الخمس: "كلنا ندرك التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، وندعم تدابير متساوية للعدالة والحرية للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. لكن لا تخطئوا: حماس لا تمثل تلك التطلعات، ولا تقدم شيئا للشعب الفلسطيني سوى المزيد من الإرهاب وسفك الدماء".



وأوضح أن الدول الخمس "ستدعم إسرائيل في جهودها للدفاع عن نفسها وشعبها ضد مثل هذه الفظائع. ونؤكد أيضا أن هذه ليست لحظة لأي طرف معاد لإسرائيل لاستغلال هذه الهجمات للحصول على ميزة".



وتعهدت تلك الدول في الأيام المقبلة بأنها ستتصرف بطريقة موحدة ومنسقة لضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها وفي نهاية المطاف تهيئة الظروف لمنطقة شرق أوسط سلمية ومتكاملة.



وجاء في البيان: "نوضح أن الأعمال الإرهابية لحماس ليس لها مبرر ولا شرعية، ويجب إدانتها عالميا".