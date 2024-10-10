عناصر قوى الأمن اللبنانية تنتشر في بيروت

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نشرت قوى الأمن الداخلي في لبنان، مساء الخميس، صورًا ترصد انتشار عناصرها في العاصمة بيروت، بمهمة حفظ أمن ونظام.

وأكدت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أنها جاهزة للاستجابة لأي حالة طارئة على الأراضي اللبنانية، ولاسيما أماكن تواجد النازحين.

وشهدت مناطق عدة في لبنان، الخميس، سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية.

واستهدفت غارات إسرائيلية بلدات الشعيتية والمعشوق والخيام وزوطر الغربية جنوب لبنان.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية 3 غارات على منطقة حوش السيد في الهرمل قرب الحدود اللبنانية السورية، وأفاد مصدر عسكري لبناني بإصابة 6 جنود جراء الغارات قرب حاجز للجيش في هذه المنطقة.

في المقابل، أعلن حزب الله تدمير دبابة إسرائيلية أثناء تقدمها الى رأس الناقورة بالصواريخ الموجهة، واستهداف قوة لجنود إسرائيليين أثناء محاولتها سحب إصابات من المنطقة.

كما أعلن الحزب استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في معيان وكريات شمونة برشقة صاروخية كبيرة.