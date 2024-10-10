 الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليتين بالبحر الأحمر والمحيط الهندي - بوابة الشروق
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الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليتين بالبحر الأحمر والمحيط الهندي

وكالات
نشر في: الخميس 10 أكتوبر 2024 - 9:37 م | آخر تحديث: الخميس 10 أكتوبر 2024 - 9:37 م

قال الناطق العسكري لجماعة الحوثيين في اليمن يحيى سريع، اليوم الخميس، إنهم نفذوا عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي.

وأضاف الناطق باسم الحوثيين: "استهدفنا سفينة نفط أمريكية في البحر الأحمر بـ11 صاروخا باليستيا وطائرتين بدون طيار"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأوضح أن "العملية الثانية نفذتها القوة الصاروخية واستهدفت سفينة أخرى في المحيط الهندي بصاروخ مجنح".

ويوم الاثنين، أعلنت جماعة الحوثي استهداف مواقع إسرائيلية في يافا (وسط) وإيلات (جنوب) بصاروخين باليستيين وعدة طائرات بدون طيار.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، في بيان متلفز: "نفذت القوات المسلحة اليمنية (التابعة للحوثيين) عمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت هدفين عسكريين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخين الأول نوع (فلسطين 2) الذي نجح في الوصول إلى هدفه والثاني بصاروخ (ذو الفقار)".

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