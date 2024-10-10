لبنان: 11 شهيدا و48 جريحا بالهجوم الإسرائيلي على بيروت

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، سقوط 11 شهيدا و48 جريحا في حصيلة أولية للهجوم الإسرائيلي على بيروت.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بوقوع غارة إسرائيلية على منطقة النويري في العاصمة اللبنانية بيروت، واستهدفت مبنى من طوابق عدة.

وناشدت قوات الأمن السكان الابتعاد عن مكان الغارة لتسهيل عمل طواقم الإسعاف.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها إن الاستهداف في العاصمة اللبنانية هو لشخصية استثنائية في بيروت.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر أمني لبناني قوله إن الضربة الإسرائيلية على بيروت استهدفت قياديا واحدا من حزب الله على الأقل.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، قال مصدر إسرائيلي إن المستهدف في بيروت هو مسئول التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قد أعلن عن تكثيف الجهود الدبلوماسية قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار والضغوط لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وقال ميقاتي، في بيان، إن هناك اتصالات مستمرة بين الولايات المتحدة وفرنسا اللتين دعتا إلى عقد الجلسة، بهدف إحياء الإعلان عن وقف إطلاق النار لفترة محددة، مما يتيح استئناف البحث في الحلول السياسية للأزمة.

وأوضح أن الحكومة أعربت عن استعدادها لتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 بشرط التزام إسرائيل بكل بنوده.