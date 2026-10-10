مسئولون:مقتل 11 شخصا في هجمات روسية على زابوريجيا بأوكرانيا

كشف مسئولون، اليوم السبت، عن مقتل 11 شخصا على الأقل في هجمات روسية على منطقة زابوريجيا الأوكرانية، بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق لشراء ديزل روسي والذي حذرت كييف من أنه سيساعد في تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا.

وذكر ميخايلو سيميكين، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية اليوم السبت أن ثلاثة أطفال كانوا من بين الأشخاص الـ11 الذين قتلوا عندما استهدفت قنابل روسية من الجو مبان سكنية في زابوريجيا. وقال إيفان فيدوروف، الرئيس المشارك لمجلس الدفاع في المنطقة إن 16 شخصا على الأقل أصيبوا في الهجوم.

جاءت أحدث الهجمات بعد يوم من إعلان ترامب أنه أبرم اتفاقا للحصول على ديزل من روسيا في تحول مفاجئ بعد سنوات من الضغط الأمريكي على موسكو بسبب حربها ضد أوكرانيا ومحاولة لمعالجة ارتفاع أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.