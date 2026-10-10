ترامب: علمت للتو بوقوع هجوم على مطار الرياض وسأتخذ قرارا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه علم بوقوع هجوم على مطار الرياض وتوعد باتخاذ قرار.



جاء ذلك بعدما أطلق الحوثيون صاروخا أصاب مطار الملك خالد الدولي في الرياض، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي في وقت سابق. وكان مصدر طبي أكد أن الهجوم أسفر عن إصابة العشرات، بعضهم بجروح بالغة.

وتأتي واقعة اليوم وسط تصعيد في الهجمات ⁠الصاروخية التي يشنها الحوثيون على المملكة.

وكان المطار قد تعرض بالفعل لهجومين الأسبوع الماضي أسفرا عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين وإلحاق أضرار جسيمة بطائرة.

وأظهر موقع فلايت رادار 24 لتتبع الرحلات تحويل مسار جميع الرحلات المتجهة إلى الرياض أو إلغاءها، ولم تكن هناك في وقت ما سوى طائرة هليكوبتر تحلق فوق المطار.

وحث مطار الملك خالد الدولي المسافرين على التواصل مباشرة مع شركات الطيران والتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.

وذكرت الخطوط ‌الجوية ⁠الكويتية أنها ألغت الرحلات من العاصمة السعودية وإليها بسبب ما وصفته بإغلاق مطار الرياض جراء "الأوضاع الأمنية" هناك.

وألغت شركتا الاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية في وقت سابق عدة رحلات بين مركزي عملياتهما والرياض، مع امتداد بعض الإلغاءات إلى يوم الاثنين.