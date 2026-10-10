الدفاع الروسية: استهداف سفينة شحن ومرافق البنية التحتية للمواني الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها تواصل استهداف البنية التحتية للمواني الأوكرانية والسفن المستخدمة لصالح قوات نظام كييف.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "الليلة الماضية، واصلت القوات المسلحة الروسية شن ضربات جوية بواسطة طائرات مسيرة ضد مرافق البنى التحتية للمواني الأوكرانية، وكذلك السفن العاملة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "تم استهداف سفينة شحن تنقل معدات عسكرية إلى ميناء أوديسا، في البحر".

وبحسب سبوتنيك، تستهدف القوات الروسية، بشكل يومي، ردًا على الهجمات "الإرهابية" لنظام كييف ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية الروسية، مجمعات صناعية عسكرية في أوكرانيا، تعمل في إنتاج وتخزين طائرات مسيرة بعيدة ومتوسطة المدى، ومراكز صنع القرار، والمواني وبنى تحتية أوكرانية، تستخدم لأغراض عسكرية.