النقل: خطة متكاملة لربط الموانئ البحرية بمناطق الإنتاج والاستهلاك والأسواق

قالت وزارة النقل إنها تنفذ خطة متكاملة لتطوير منظومة الموانئ البحرية باعتبارها بوابات رئيسية لحركة التجارة مع الأسواق العالمية، ونقاط انطلاق لنقل البضائع إلى مختلف أنحاء الجمهورية، منوهة إلى أن تلك الخطة لا تقتصر على تطوير الأرصفة والمعدات، وإنما تمتد إلى إنشاء المناطق اللوجستية وتعزيز الربط بشبكات الطرق والمحاور.

وأضافت الوزارة، من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم، أن تطوير الموانئ يأتي في إطار رؤية تستهدف مواكبة الزيادة في حركة التجارة وحجم البضائع المتداولة، من خلال تحديث البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل، وتوفير منظومة متكاملة تربط الموانئ بمناطق الإنتاج والاستهلاك والأسواق المحلية، إلى جانب تعزيز اتصالها بشبكات التجارة العالمية.

وأشارت الوزارة إلى أن دور الموانئ لا يتوقف عند استقبال السفن وتفريغ البضائع أو شحنها، بل يمتد إلى تنظيم انتقالها داخل مصر، من خلال تكامل المرافق المينائية مع المناطق اللوجستية وشبكات الطرق والمحاور، بهدف تقليل زمن تداول البضائع وتيسير وصولها إلى وجهاتها المختلفة.

ونوهت إلى أن هذا التكامل يعزز كفاءة سلاسل الإمداد، ويدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية، كما يتيح ربط الموانئ بمختلف المحافظات ومناطق النشاط الاقتصادي، بما يفتح آفاقا أوسع أمام حركة البضائع والتبادل التجاري، لافتة إلى أن تطوير الموانئ يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة نقل ولوجستيات متكاملة، لا تقتصر على تحسين أداء كل ميناء بصورة منفردة، وإنما تستهدف تحقيق الترابط بين مختلف عناصر المنظومة، بدءا من وصول السفن وحتى انتقال البضائع إلى الأسواق ومناطق الإنتاج والاستهلاك.